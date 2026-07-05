Ucraina, incendio a Chernobyl, spenti 130 ettari di bosco nella zona di esclusione

(LaPresse) I vigili del fuoco ucraini hanno domato un incendio boschivo che ha interessato circa 130 ettari nella zona di esclusione di Chernobyl, secondo quanto comunicato dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Le operazioni di spegnimento proseguono per circoscrivere altri tre focolai ancora attivi nell’area. Le squadre stanno lavorando in condizioni particolarmente difficili a causa della scarsità di fonti d’acqua nelle vicinanze, che rende necessario il trasporto su lunghe distanze per alimentare gli interventi. Le autorità hanno inoltre precisato che i livelli di radiazioni nella zona di esclusione restano entro i limiti considerati normali.