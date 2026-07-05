Usa, l'Amerigo Vespucci alla parata  a New York sul fiume Hudson per le celebrazioni del 4 luglio

(LaPresse) Anche la nave Amerigo Vespucci alla parata a New York sul fiume Hudson il 4 luglio in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. Oltre cinquanta grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo hanno sfilato dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà. Si tratta di uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani.