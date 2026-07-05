Usa, Trump: “Siamo più forti che mai, l’America non sarà mai un Paese comunista”

Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti «non saranno mai un Paese comunista» nel discorso pronunciato durante le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, tenutosi a Washington dopo il rinvio causato dal maltempo che aveva portato all’evacuazione del National Mall.

«Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l’America non diventerà mai un Paese comunista», ha dichiarato il presidente, definendo il comunismo «un sistema perdente» e incompatibile con i valori su cui si fondano gli Stati Uniti.

«Non abbiamo mai vissuto il sogno americano come lo stiamo vivendo ora» ha evidenziato il capo della Casa Bianca sottolineando che «l’America è una nazione di vincenti; oggi l’America sta vincendo di nuovo ed è tornata più forte che mai. L’America è tornata», ha il leader di Washington.

Il discorso di Trump

Nel corso dell’intervento, durato circa 40 minuti, Trump ha rivendicato la difesa del Secondo Emendamento, ribadendo il diritto dei cittadini a possedere armi, e ha esaltato i principi della Costituzione americana. Il presidente ha ricordato come, nel corso della storia, generazioni di statunitensi abbiano combattuto per difendere e ampliare i diritti e le libertà garantiti dalla Carta fondamentale.

«Siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera», ha affermato, sottolineando che i diritti sanciti dalla Costituzione appartengono «a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo». Trump ha poi rivendicato i risultati della sua amministrazione, sostenendo che «l’America è una nazione di vincenti e oggi il nostro Paese sta vincendo di nuovo».

Allerta maltempo

La cerimonia si è svolta dopo una forte ondata di maltempo che aveva interessato la capitale federale. Per il rischio di violenti temporali, gli organizzatori avevano disposto l’evacuazione del National Mall e invitato il pubblico a cercare riparo. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, l’area è stata successivamente riaperta, consentendo lo svolgimento del programma celebrativo e del discorso presidenziale.