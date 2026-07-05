Albania, proteste a Tirana contro il premier Edi Rama: tensioni con la polizia

(LaPresse) Migliaia di manifestanti sono scesi nuovamente in strada a Tirana, dando vita al 35° giorno consecutivo di proteste nella capitale albanese. Le mobilitazioni erano iniziate contro un controverso progetto di sviluppo turistico, ma si sono progressivamente trasformate in un movimento più ampio contro il governo del primo ministro Edi Rama. Nel centro della città, i dimostranti hanno sfilato scandendo slogan come «Nuova Albania» e «Edi Rama, dimettiti», esponendo striscioni con messaggi contro la corruzione e il principio che «l’Albania non è in vendita». La giornata di protesta ha coinciso con il 62° compleanno del premier: alcuni manifestanti hanno simbolicamente portato torte di compleanno con messaggi di dimissioni rivolti al capo del governo. Dopo circa due ore di corteo, un gruppo di manifestanti si è diretto verso una stazione di polizia per chiedere il rilascio delle persone fermate durante una precedente manifestazione davanti al Parlamento. La situazione è poi degenerata quando sono state infrante alcune finestre dell’edificio, spingendo le forze dell’ordine a intervenire con un idrante per disperdere la folla.