Messico, festa allo zoo per Xin Xin: il panda gigante compie 36 anni

(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate allo zoo di Chapultepec, a Città del Messico, per celebrare il 36° compleanno di Xin Xin, la panda gigante considerata l’ultima del suo genere in America Latina. Xin Xin discende da una coppia di panda donati dalla Cina negli anni ’70 ed è oggi uno degli animali più iconici e amati dello zoo. Il suo caso è unico: non rientra nell’attuale programma cinese di prestito dei panda, che regola la presenza della specie negli zoo internazionali. Le celebrazioni hanno incluso spettacoli di ballerini in costume da drago, attività a tema per i visitatori e momenti dedicati all’osservazione dell’animale. Per l’occasione, Xin Xin ha ricevuto una torta di compleanno realizzata con cartone e riempita con alimenti compatibili con la sua dieta, tra cui mele e altri frutti. L’evento ha attirato visitatori di tutte le età, trasformandosi in una festa simbolica che ha unito intrattenimento e sensibilizzazione sulla tutela della specie.