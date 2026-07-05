Mondiali 2026, l'hotel dell'Inghilterra blindato in Messico

(LaPresse) Massima sicurezza attorno all’hotel della nazionale inglese in vista della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro il Messico, paese ospitante. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di controllo per prevenire possibili disordini alla vigilia del match. La polizia ha istituito un perimetro di sicurezza intorno alla struttura, limitando l’accesso e impedendo il raduno di gruppi numerosi di tifosi nelle immediate vicinanze. Nel corso della serata, un piccolo gruppo di sostenitori messicani si è comunque avvicinato all’hotel, ma è stato prontamente tenuto a distanza dagli agenti e invitato ad allontanarsi senza che si registrassero incidenti. Il rafforzamento delle misure di sicurezza arriva anche a seguito di episodi segnalati all’inizio del torneo, quando alcuni tifosi avevano disturbato il riposo delle squadre avversarie radunandosi di notte con clacson, altoparlanti e motociclette. La sfida tra Inghilterra e Messico è in programma allo Stadio Azteca nella notte italiana tra domenica e lunedì: in palio un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo.