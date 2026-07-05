Iran, invocazioni contro Trump ai funerali di Khamenei: tensione con gli Usa

Durante la cerimonia centinaia di migliaia in piazza tra slogan anti-Stati Uniti e Israele

Durante la cerimonia funebre pubblica dedicata alla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, un oratore ha invocato la morte del presidente statunitense Donald Trump davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone riunite a Teheran. Le dichiarazioni hanno suscitato applausi tra i presenti, mentre venivano scanditi anche slogan come «Morte all’America» e «Morte a Israele».

Secondo quanto riportato, si tratta del primo appello diretto alla morte di Trump pronunciato pubblicamente nel corso di una cerimonia ufficiale di questo tipo, in un contesto già segnato da tensioni internazionali e negoziati in corso tra Teheran e Washington.

Funerali di Stato e partecipazione delle autorità

La preghiera funebre si è svolta alla Grande Mosalla di Teheran ed è stata guidata dall’ayatollah Jafar Sobhani. Alla cerimonia erano presenti numerose figure istituzionali, tra cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf e alti comandanti delle Guardie Rivoluzionarie, tra cui il generale Ahmad Vahidi ed Esmail Qaani.

Tra i presenti anche i figli della Guida Suprema, Masoud, Meysam e Mostafa Khamenei. Non era invece presente Mojtaba Khamenei, indicato come possibile successore, la cui assenza ha alimentato speculazioni nei media internazionali.

Una folla imponente nella capitale

La cerimonia ha registrato una partecipazione particolarmente ampia, con centinaia di migliaia di persone accorse nella capitale fin dalle prime ore del mattino, molte delle quali con bandiere e simboli di lutto.

Durante l’evento, i partecipanti hanno commemorato la figura di Ali Khamenei, mentre venivano nuovamente scanditi slogan contro Stati Uniti e Israele. La cerimonia si è svolta in parallelo a un discorso del presidente americano Donald Trump a Washington per le celebrazioni del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti.