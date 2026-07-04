Uil, Bombardieri: "Sfide per futuro sono AI, taglio tasse e previdenza"

“Le sfide per il futuro sono dal punto di vista degli impegni, quelli che abbiamo tracciato durante la relazione e che abbiamo discusso. Intanto il primo è quello sull’intelligenza artificiale, con la necessaria attenzione da dare a questa grande rivoluzione da portare sui tavoli del confronto con la politica, il governo e con le nostre controparti”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, a margine della riconferma a segretario generale della Uil al termine dell’ultima giornata del XIX congresso nazionale alla Fiera di Padova. “Il secondo punto è quello di ridiscutere la tassazione sulle regioni e sui comuni. Troppi soldi per l’Irpef, troppi soldi per le tasse vanno fuori dalle tasche dei lavoratori, delle lavoratrici e dei pensionati e quindi questo per noi non è possibile. A settembre cominceremo in giro per tutto il paese a chiedere ai comuni, alle regioni di discutere di questa cosa: bisogna ridurre le tasse, bisogna dare più soldi in busta paga e alle pensioni. E poi ovviamente le battaglie di sempre, la lotta alla precarietà”, ha proseguito, aggiungendo che c’è poi il tema “della previdenza che noi vorremmo affrontare anche qui, al netto delle prossime scadenze elettorali”.