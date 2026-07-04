Uil, Bombardieri: “Da Schlein messaggio di rispetto verso 2 milioni di iscritti”

Il messaggio della segretaria del Pd Elly Schlein “è di rispetto delle nostre posizioni. Quando facciamo i congressi invitiamo tutti i partiti. Poi alcuni hanno l’educazione di rispondere, il piacere di essere presenti, altri non ci hanno nemmeno risposto“. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, a margine della riconferma a segretario generale della Uil al termine dell’ultima giornata del XIX congresso nazionale alla Fiera di Padova. “Però noi siamo un soggetto che si confronta e discute con tutti. Ringraziamo il Presidente del Consiglio che è venuto e si è confrontato con noi, ma abbiamo invitato tutti i partiti. Parliamo e siamo molto contenti che loro siano venuti e hanno compiuto un atto di rispetto verso 2 milioni di iscritti, perché questa organizzazione rappresenta più di 2 milioni di iscritti, quindi per noi è una cosa normale. Il confronto, al netto delle definizioni, se poi si spostano a destra o a sinistra, è di un’organizzazione sindacale che rivendica la propria autonomia e la propria capacità di essere interlocutore con tutti i partiti, al netto degli schieramenti politici”, ha aggiunto.