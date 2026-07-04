Milano, accoltellamento fuori da bar, il testimone: "Stava scappando e l'ho bloccato a terra"

“Questa mattina al bar erano seduti un uomo con suo figlio. È arrivato questo ragazzo e così, dal nulla, ha accoltellato la pancia dell’anziano una decina di volte. Stava per scappare quando l’ho bloccato a terra”. A parlare è Sobhi Rezk Azzam, 38 anni, egiziano, di professione muratore, che questa mattina è riuscito a fermare la fuga del 22enne gambiano che ha aggredito un 55enne in un bar in zona San Siro di Milano. Il titolare del bar in via Alfonso Capecelatro, che non era presente al momento del fatto, ha riferito ai giornalisti quanto ha visto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. “Si vedono questi due uomini, padre e figlio, seduti al bar che parlano normalmente. A un certo punto spunta uno da lontano e accoltella uno alla pancia. Senza motivo”. Sempre il proprietario del locale ha spiegato che sono stati i clienti del bar a chiamare la polizia. Ha anche detto: “Non conosciamo nessuno di loro, solo il padre che viene qui ogni tanto. Non ce lo aspettavamo certo, è assurdo quello che è capitato”.