Germania, a Berlino il Festival degli Organetti di Barberia: colori e suoni della kermesse

Sabato Berlino ha vibrato di musica e balli in occasione del Festival Internazionale degli Organetti di Barberia, ospitato dalla capitale tedesca. La 45esima edizione della manifestazione ha portato musica e nostalgia in città, riunendo circa 150 suonatori di organetto provenienti da 15 Paesi diversi. Gli artisti sono giunti da luoghi lontani come Cile, Messico e Cina, unendosi a musicisti da tutta Europa per concerti e una parata nel quartiere berlinese di Tegel. Gli organizzatori hanno affermato che Berlino era un centro mondiale per la produzione di organi a manovella alla fine del XIX secolo, quando aziende come la Bacigalupo costruivano questi strumenti azionati a mano.