Germania, Weidel (AfD): "Siamo sulla strada della crescita"

La co-presidente dell’AfD, Alice Weidel, ha aperto il congresso federale del partito a Erfurt con un messaggio di sfida rivolto ai manifestanti che protestano all’esterno del centro fieristico: “Non riuscirete a fermarci, diventeremo sempre più forti e più grandi”. Nel suo intervento ha inoltre accusato gli altri partiti di alimentare “odio e istigazione” contro l’AfD. “I nostri avversari avevano previsto la nostra fine politica, ma non è affatto così. Anzi, è proprio il contrario. Siamo sulla strada della crescita”, ha sottolineato Wiedel Il congresso si è aperto regolarmente nonostante le migliaia di manifestanti radunati attorno alla fiera di Erfurt e i blocchi organizzati dal movimento ‘Widersetzen’, che ha ribadito l’obiettivo di ostacolare lo svolgimento dei lavori del partito dell’ultradestra tedesca.