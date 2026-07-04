Roma, blitz al Colosseo: 10 arresti e 350 identificati

Blitz delle forze dell’ordine nelle zone del Colosseo e di Fori Imperiali a Roma: l’operazione ha portato a identificare 350 persone e ad arrestarne 10. I reati contestati sono possesso di coltello a serramanico, tirapugni, rapina, indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, divieto di sorvolo, esercizio abusivo dell’attività di guida turistica, detenzione di sostanza stupefacente e furto aggravato. Il blitz sarà replicato nei prossimi giorni con analoghe modalità. Soddisfatto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha commentato così l’operazione: “Sono grato alle forze dell’ordine per la costante attività sul territorio con azioni mirate e capillari. In Italia non c’è spazio per impunità e zone franche. Va sottolineato che i responsabili delle azioni incivili e criminali avvenute a Roma, a Napoli e altrove, sono stati tempestivamente individuati dalle forze dell’ordine, come nella quasi totalità dei casi, e adesso risponderanno dei loro comportamenti a norma di legge”.