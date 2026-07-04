Lampedusa, il Papa prega nel cimitero dei migranti: vola via la papalina

Come prima tappa della sua visita a Lampedusa, Papa Leone XIV si è recato al cimitero dedicato ai migranti, inginocchiandosi per un momento di preghiera in silenzio e deponendo una corona di fiori. Poi Prevost si è spostato alla Porta d’Europa, monumento dell’artista Mimmo Paladino realizzato in ceramica e ferro, che si erge per quasi cinque metri d’altezza sull’ultimo promontorio dell’isola. A seguire il Pontefice si è diretto verso la scogliera a picco sul mare: qui si è verificato un fuori programma, con il vento che ha fatto volare via la papalina di Leone, poi recuperata.