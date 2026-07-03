Palinsesti Rai, Salvo Sottile a ‘Ore 14’: "Sfida importante, non mi sono sentito di rifiutare"

L’Approfondimento Rai – capitanato da Paolo Corsini – si prepara per la stagione autunnale dopo la rivoluzione seguita all’approdo a Mediaset di Milo Infante. Il 14 settembre, nel pomeriggio di Rai2, ci sarà l’esordio di Salvo Sottile a ‘Ore 14’, format lasciato orfano da Infante, che avrà ancora uno spinoff in prime time (‘Ore 14 sera’) il giovedì, dal 24 settembre. “In realtà è successo tutto molto velocemente io stavo per lavorare sulla prossima stagione di Far West quando è andato via il precedente conduttore di ore 14. A un certo punto il direttore e l’amministratore delegato mi hanno chiamato e mi hanno offerto la conduzione di ore 14. Essendo una sfida importante ed essendo un marchio centrale per l’informazione Rai, non mi sono sentito di rifiutare l’invito”, ha detto Salvo Sottile dal Teatro delle Muse di Ancona, nelle Marche, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti.