Monza, rissa in stazione finisce a coltellate: il video

Sono due gli arresti eseguiti dalla Squadra Mobile e l’Upgsp della Questura di Monza e della Brianza in seguito a una rissa finita a coltellate lunedì presso la stazione di Monza. Si tratta di due cittadini stranieri, rispettivamente di 20 e 30 anni, gravemente indiziati del reato di tentato omicidio aggravato. Intorno alle 11.45 di lunedì, gli equipaggi di Volante sono intervenuti nel piazzale che si trova davanti la stazione dopo la segnalazione di una lite tra due persone, una delle quali armata di coltello. Sul posto gli operatori hanno bloccato uno dei due, che era ferito alla schiena, mentre l’altro è stato individuato poco distante con una profonda ferita all’orecchio sinistro. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la lite è iniziata in corso Milano, dove i due hanno iniziato a litigare per futili motivi finché, il più giovane, di nazionalità tunisina e con precedenti penali, ha raccolto da terra una grossa pietra e l’ha scagliata con violenza contro il trentenne, incensurato originario del Burkina Faso, mancandolo soltanto grazie alla reazione di quest’ultimo. Subito dopo, tra i due è iniziata una violenta colluttazione nell’area dei giardini antistanti via Arosio, nel corso della quale il 20enne ha colpito l’altro alla testa con una grossa pietra e, dopo aver estratto un coltello dal marsupio, gli ha sferrato un fendente all’altezza dell’orecchio.