Papa a Lampedusa, l’arcivescovo di Agrigento: "La remigrazione rende difficile l'accoglienza"

“Viaggi come questo sono fondamentali. Prima Francesco e oggi Leone. In un contesto che è sempre più ostile. Proposte legislative che rendono sempre più difficoltosa l’accoglienza. L’accoglienza è una faccenda seria. Non solo dal punto di vista della carità ma anche dal punto di vista della crescita dei popoli e della maturità circa la dignità umana che non fa preferenza di persone. Tutte le persone hanno la stessa dignità e quindi esigerebbero lo stesso trattamento”. Sono le parole dell’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano in conferenza stampa a Lampedusa nel centro per i giornalisti allestito in occasione della visita di Papa Leone XIV domani sull’Isola. Il Pontefice comincerà la sua visita omaggiando i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo al Cimitero di Lampedusa, farà tappa al monumento della Porta d’Europa dove incontrerà una famiglia ospite dell’Hotspot dell’isola, quindi il Molo Favarolo, storico primo approdo di chi viene soccorso in mare e infine la messa nel campo sportivo con migliaia di fedeli attesi. Il capo dell’arcidiocesi agrigentina ha ricordato anche a margine della conferenza stampa di come l’accoglienza sia un percorso “che si presenta pieno di difficoltà, tipo la remigrazione. Se questo viaggio è un messaggio contro la remigrazione? È un percorso che il Papa sta facendo” risponde ai cronisti, “anche con i suoi ultimi viaggi come le Canarie o la visita alla Curia di Madre Cabrini”.