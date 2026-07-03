Attentato Monaco, il vice procuratore Raymond: “Si pensa che la ricercata non abbia agito sola”

L’Interpol ha reso noto il nome della sospettata ricercata per l’attentato avvenuto nel Principato di Monaco la sera del 29 giugno, che avrebbe avuto come obiettivo il magnate ucraino Vadim Ermolaev con legami con la Russia. Si tratta di Anastasiia Berezovska, ucraina di 39 anni. “Un esame più ampio dei filmati delle telecamere di sorveglianza dei giorni precedenti e della testimonianza di un testimone ha reindirizzato l’indagine verso una donna travestita da uomo”, ha spiegato Morgan Raymond, vice procuratore di Monaco. “È utile notare che l’indagine giudiziaria non si è limitata a identificare e localizzare il principale autore degli atti, ma si è concentrata anche sull’esistenza di complici e istigatori. In effetti, la relativa sofisticatezza dell’ordigno esplosivo e il modus operandi sembrano indicare che la persona che ha piazzato l’ordigno esplosivo non ha agito da sola”, ha aggiunto.