In Senato il convegno per ridare credibilità a giustizia sportiva, proposto osservatorio indipendente

Si è tenuto martedì 30 giugno, in Senato, il convegno nazionale “La giustizia sportiva recupererà la sua credibilità? Urge una riforma indipendente”, nato con l’obiettivo di portare luce sulla necessità separare realmente i poteri nel mondo dello sport, anche dopo le anomalie che hanno scosso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). A margine dell’evento ne ha parlato il moderatore Fabio Campese: “Come dare credibilità alla giustizia sportiva? Il percorso si articola attraverso i lavori odierni, nel senso va andava effettuato un’idea di progettualità di rinnovamento in un sistema che è troppo autoreferenziale e che non riesce a partorire un’idea di rinnovamento che possa dare certezze di trasparenza effettivamente nel rispetto dell’indipendenza del mondo sportivo. Quindi attraverso una parte propositiva, una parte di analisi critica di quelle che sono state le vicende già accadute, di cui sono testimonianze in data odierna”.

La vera novità, però, sta nella nuova proposta di “un osservatorio sulla giustizia sportiva che ritengo debba essere un organo terzo, indipendente, tecnico e che possa dire però c’è qualcosa forse che non va bene e avere anche una funzione poi propositiva per quanto riguarda idee di riforma”. Questo si rende necessario perché “la credibilità della giustizia sportiva deve passare necessariamente attraverso una riforma, non solo e non tanto della giustizia sportiva, ma presuppone una rinnovamento della parte statutaria della dell’istituzione del CONI, quindi sportiva”, in quanto “se non si parte dallo statuto attraverso i criteri di elezione dei delle votazioni, delle nomine dei giudici, è chiaro che non si può recuperare la credibilità”.

All’avvocato Campese viene quindi chiesto come mai il tema di una giustizia sportiva opaca colpisca così tante federazioni, tra cui la FISE, certamente, ma anche altri casi portati come esempi nel corso del convegno: “Nel momento in cui il sistema consente alle singole federazioni di poter modificare i loro sistemi elettorali in un sistema comunque diffuso, in cui i presidenti delle diverse federazioni possono nominare gli organi di giustizia sportiva o suggerirne i nominativi, è chiaro che c’è sempre qualche cosa che parla di distorsione dalle finalità di applicazione della giustizia secondo un criterio terzo e indipendente che deve connotare la giustizia”.

Data una nutrita presenza bipartisan di parlamentari al convegno, tra cui il senatore Nicola Irto che ha organizzato l’incontro, una riflessione viene avanzata anche sul ruolo che la politica può avere nel processo di rinnovamento: “Il mondo politico deve essere recettivo di quelle che sono le pulsioni, le esigenze, le tensioni, le speranze e i bisogni del tutto il mondo dello sport, a prescindere dal colore o dalla parteggerà politica”, conclude quindi Campese.

Tra i politici presenti, anche il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, che a margine del convegno ha dichiarato: “La politica deve garantire trasparenza, capacità di intervento rapido e giustezza dell’azione della giustizia sportiva e dei meccanismi di elezione delle federazioni. Nel rispetto dell’indipendenza del mondo dello sport rispetto alla politica, la politica può fare qualcosa dialogando con chi in questo momento ovviamente ai vertici sportivi e trovando le soluzioni adeguate ai tempi e migliorative rispetto ad alcune situazioni che in diversi casi ha lasciato strascichi anche di opacità. Credo si possano cambiare sia le modalità di elezione che in generale la dinamica del funzionamento della giustizia sportiva”.