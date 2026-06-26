Agente morto a Milano, il legale di Berisha: "Si è assunto la piena responsabilità"

“Il mio assistito si è assunto la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male una situazione proprio da soggetto immaturo, perché con tre grammi di marijuana non sarebbe successo niente. Comunque, è dispiaciuto, è veramente emotivamente provato, faremo un gesto riparatorio nei limiti delle sue possibilità e speriamo che il giudice ci dia gli arresti domiciliari che per un caso del genere possono essere una soluzione cautelare equivalente alla custodia in carcere”. A dirlo è Fabrizio Cardinali, legale di Genti Berisha, il 27enne albanese fermato per la morte dell’agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, a margine dell’interrogatorio di convalida del fermo tenutosi a San Vittore davanti al gip. Berisha si trova attualmente in carcere per il reato di fuga pericolosa ed è indagato per omicidio stradale.