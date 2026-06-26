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venerdì 26 giugno 2026

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Libano, i musulmani sciiti celebrano l'Ashoura: la processione tra le rovine di Nabatiyeh

LaPresse
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Nella città di Nabatiyeh, nel Libano meridionale, importante centro per commemorare l’Ashoura, decine di persone si sono radunate nei pressi della piazza principale gran parte della quale è stata distrutta dagli attacchi aerei israeliani delle ultime settimane. Le persone in lutto hanno marciato per le strade: in molti hanno preso parte al tradizionale rituale di colpirsi la testa con le lame fino a sanguinare, un atto simbolico di dolore che segna il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto nella battaglia di Karbala. I partecipanti hanno affermato che la cerimonia è stata anche una dimostrazione di resilienza. La processione si è svolta tra le macerie di Nabatiyeh.