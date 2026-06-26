Libano, i musulmani sciiti celebrano l'Ashoura: la processione tra le rovine di Nabatiyeh

Nella città di Nabatiyeh, nel Libano meridionale, importante centro per commemorare l’Ashoura, decine di persone si sono radunate nei pressi della piazza principale gran parte della quale è stata distrutta dagli attacchi aerei israeliani delle ultime settimane. Le persone in lutto hanno marciato per le strade: in molti hanno preso parte al tradizionale rituale di colpirsi la testa con le lame fino a sanguinare, un atto simbolico di dolore che segna il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto nella battaglia di Karbala. I partecipanti hanno affermato che la cerimonia è stata anche una dimostrazione di resilienza. La processione si è svolta tra le macerie di Nabatiyeh.