Agente morto dopo un inseguimento, il 2 luglio i funerali a Milano

Si terranno giovedì 2 luglio i funerali di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale 39enne morto a seguito di un inseguimento di un suv che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha comunicato la famiglia con un post sui social. La cerimonia è fissata per le ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa a Milano, e non in Duomo come aveva ipotizzato nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Sala. La salma sarà esposta alla Domus Funeraria San Donato, in via Nilde Iotti 1 a San Donato Milanese, dalle ore 8.30 di martedì 30 giugno fino alle ore 10 di giovedì 2 luglio.

La procura indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa

Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio stradale e per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa, introdotto dai decreti sicurezza e che prevede pene fino a 5 anni di reclusione. La pm ha disposto l’autopsia sul corpo del 39enne.L’uomo, che viaggiava da Milano in direzione Peschiera Borromeo sul suv con bordo altre tre persone (tutte estranee e non indagate), ha detto di essersi trovato il posto di blocco con il 39enne, poi morto durante l’inseguimento, alla sua sinistra e di averlo forzato per non farsi scoprire con della droga a bordo. Dopo l’incidente, i due hanno abbandonato l’auto a Pioltello, dove è stata individuata nella mattinata di martedì e sono scappati, cercando di far perdere le loro tracce. Gli agenti della Locale di Monza e Milano, però, li hanno rintracciati e fermati.