Agente morto a Milano: “Ciao Ciccio per sempre zona 4”, lo striscione per Imprezzabile

Il suono delle sirene, i lampeggianti blu, le auto e le moto schierate, gli uomini in divisa sugli attenti e con gli occhi arrossati. Il municipio 4 di Milano ha salutato Francesco Imprezzabile, l’agente della polizia locale di 39 anni morto in moto mentre inseguiva un suv fuggito a un controllo. I colleghi si sono ritrovati in via Oglio, fuori dal comando di zona 4 a cui apparteneva la vittima. Quando il comandante Ferdinando Longobardo ha ordinato l’attenti, al suono delle sirene è stato srotolato uno striscione con la foto di Imprezzabile a cavallo della sua moto e la scritta “Ciao Ciccio. Per sempre Zona 4”. Tra i presenti anche la sorella e i nipoti. I funerali si terranno giovedì 2 luglio alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa a Milano. La salma è esposta alla Domus Funeraria San Donato, in via Nilde Iotti 1 a San Donato Milanese, dalle ore 8.30 di martedì 30 giugno fino alle ore 10 di giovedì 2 luglio.