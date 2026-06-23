Vigile muore dopo inseguimento a Milano, saluto di cordoglio al Comando della Polizia Locale

(LaPresse) Saluto di cordoglio di Carabinieri e Polizia presso il Comando di Polizia Locale di via Oglio, a Milano, in seguito alla morte di Francesco Imprezzabile. L’agente, 39 anni, è deceduto lunedì sera dopo un inseguimento a un’auto che non si era fermata all’alt. La Procura di Milano, intanto, esclude che ci sia stato “alcun speronamento” fra il Suv Audi Q7 in fuga e la moto di Imprezzabile. A bordo della macchina c’erano due giovani cittadini albanesi che sono stati individuati e rintracciati nelle scorse ore. Al momento non si trovano in stato di fermo nell’inchiesta per omicidio stradale e fuga pericolosa, il nuovo reato introdotto dai decreti sicurezza e che prevede pene fino a cinque anni.