Earthshot Prize, principe William: "Ci sono progressi, mi sento più ottimista che mai"

(LaPresse) William, principe del Galles, dice di sentirsi “più ottimista che mai” sul fatto che le soluzioni ambientali promosse dall’Earthshot Prize (lanciato proprio dall’erede al trono del Regno Unito) stiano facendo la differenza. “Le soluzioni stanno funzionando, i capitali si stanno muovendo, le politiche stanno cambiando. I progressi iniziano a alimentarsi a vicenda. Ecco perché mi sento più ottimista che mai. Non perché la sfida sia più piccola di prima, né perché l’urgenza scientifica sia diminuita. Ma perché le prove sono più solide che mai”, ha detto William alla Guildhall di Londra. “Dal 2020 l’Earthshot Prize ha esaminato quasi 7.000 candidature provenienti da tutto il mondo. Abbiamo sostenuto 75 finalisti, ai quali sono stati assegnati 25 milioni di sterline in premi. E l’impatto va ben oltre. Insieme, questi finalisti hanno già contribuito a evitare o a catturare 18 milioni di tonnellate di anidride carbonica”, ha aggiunto il principe inglese. “Hanno protetto e ripristinato 1,4 milioni di chilometri quadrati di terra, oceano e litorale. Hanno risparmiato 21 milioni di tonnellate d’acqua. E hanno rimosso, riciclato o evitato quasi mezzo milione di tonnellate di rifiuti”.