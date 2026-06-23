Ucraina, Kiev colpisce in Crimea: attaccati ponti e centrali elettriche

(LaPresse) L’Ucraina ha dichiarato che le proprie forze hanno colpito in Crimea un ponte ferroviario, una centrale elettrica e altre infrastrutture strategiche, nell’ambito di una nuova fase delle operazioni militari volte a isolare la penisola, controllata dalla Russia, nel contesto del conflitto in corso da quattro anni. Gli attacchi con droni e missili si inseriscono in una campagna più ampia di Kiev per interrompere le linee di approvvigionamento e la rete elettrica nella regione del Mar Nero, proprio nel pieno della stagione turistica estiva. Le autorità russe sono state costrette a sospendere la vendita di carburante ai civili in Crimea a causa della crescente pressione sulle infrastrutture energetiche. La penisola era stata occupata con la forza e annessa illegalmente da Mosca nel 2014. Secondo analisti e funzionari occidentali, i recenti attacchi a lungo raggio dimostrano la capacità dell’Ucraina di infliggere danni significativi alla Russia, aumentando la pressione sul Cremlino mentre l’avanzata delle forze russe sul campo risulta negli ultimi tempi quasi stagnante. Kiev ha inoltre colpito obiettivi anche nelle vicinanze di Mosca e a San Pietroburgo, seconda città più grande della Russia, mentre Mosca continua a incontrare difficoltà nel rispondere in modo efficace a questi sviluppi.