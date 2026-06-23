Russia, tornado negli Urali: decine di case distrutte e 16 feriti

(LaPresse) Un tornado ha colpito nella tarda serata di lunedì la regione di Sverdlovsk, negli Urali russi, provocando ingenti danni e causando il ferimento di 16 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La situazione più critica si registra nella città di Kushva, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’entità delle devastazioni. Il Ministero russo per le Situazioni di Emergenza ha comunicato che il fenomeno atmosferico ha danneggiato 99 abitazioni private, 25 veicoli e 15 linee elettriche. Almeno 32 case sono state completamente distrutte. Secondo gli esperti meteorologici, i tornado rappresentano un evento estremamente raro nella regione degli Urali, rendendo l’episodio particolarmente eccezionale.