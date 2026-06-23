Iran, Pezeshkian arriva in Pakistan: focus su tregua e negoziati con Usa

(LaPresse) Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è arrivato a Islamabad per una visita ufficiale accolta con rigide misure di sicurezza. Ad attenderlo all’aeroporto c’erano il presidente pakistano Asif Ali Zardari, il primo ministro Shehbaz Sharif e altri alti funzionari del governo. Le immagini diffuse dall’emittente statale pakistana mostrano Pezeshkian mentre abbraccia Zardari e Sharif durante la cerimonia di benvenuto. Si tratta della prima visita del presidente iraniano in Pakistan dall’inizio del conflitto seguito agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran del 28 febbraio. Al centro dell’incontro bilaterale figurano gli sviluppi diplomatici legati al processo negoziale tra Teheran e Washington. Al termine dei colloqui, Pezeshkian e Sharif sono attesi a una conferenza stampa congiunta. Prima degli incontri in Pakistan, Pezeshkian ha sottolineato che il successo dei colloqui dipenderà dal pieno rispetto degli impegni assunti e dalla loro rigorosa attuazione.