Iran, Teheran annuncia la conclusione dei negoziati con gli Usa – La diretta

Iran, tutte le notizie di martedì 23 giugno

L’Iran ha annunciato che si sono conclusi i negoziati in Svizzera con gli Usa. L”‘accordo con il Libano potrebbe essere firmato domani, non ci sono dispute territoriali. Eppure devo continuare a ripetere alla comunità internazionale: è Hezbollah, un’organizzazione terroristica, a mettere il veto e rendere l’Iran parte della questione Libano-Israele è un errore enorme”, dice il presidente israeliano Isaac Herzog.