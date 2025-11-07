Cop30, Principe William in Brasile: “Vicini a punti di svolta critici”

“Tutti noi qui presenti oggi comprendiamo che ci stiamo avvicinando pericolosamente ai punti di svolta critici della Terra, soglie oltre le quali i sistemi naturali da cui dipendiamo potrebbero iniziare a sgretolarsi. Lo scioglimento dei ghiacci polari, la perdita dell’Amazzonia, lo sconvolgimento delle correnti oceaniche. Non si tratta di minacce lontane, ma di eventi che si stanno avvicinando rapidamente e che avranno un impatto su tutti noi, indipendentemente dal luogo in cui viviamo”. Lo ha detto il principe William parlando alla Cop30 in corso a Belem, in Brasile. “Questo, qui alla Cop30, è il nostro momento. Non sprechiamolo. I nostri figli e nipoti ci guardano e sperano”, ha aggiunto il primogenito di Re Carlo III.