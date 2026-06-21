Svizzera, l'arrivo delle delegazioni di Usa, Iran e Pakistan per i colloqui di pace

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif sono giunti domenica a Obbuergen per discutere i dettagli chiave dell’accordo provvisorio volto a porre fine alla guerra in Iran, dove i ministri degli Esteri dell’Iran e della Svizzera hanno tenuto un incontro bilaterale. Una delegazione guidata da Vance, di cui fanno parte Jared Kushner e Steve Witkoff, incontrerà i negoziatori iraniani guidati dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Anche il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il capo dell’esercito, il feldmaresciallo Asim Munir, sono giunti in Svizzera per i colloqui ad alto livello tra Stati Uniti e Iran, ha riferito l’ufficio del primo ministro, senza fornire ulteriori dettagli.

Vance si è detto ottimista riguardo alla possibilità di compiere progressi nei colloqui sul programma nucleare iraniano e su un cessate il fuoco nel Libano meridionale. Alla vigilia dei colloqui, Teheran ha annunciato di aver chiuso nuovamente lo Stretto di Hormuz a causa della campagna militare in corso da parte di Israele in Libano.

L’accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran mira a porre fine ai combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano, oltre a prevedere lo sblocco di miliardi di dollari di beni iraniani.