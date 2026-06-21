Colombia, urne aperte per il ballottaggio: si elegge il nuovo presidente

Si sono aperte le urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Colombia, dove domenica un elettorato profondamente diviso sceglie il prossimo presidente del Paese in una sfida che vede contrapposti un candidato progressista e un outsider conservatore, con entrambi i candidati che fanno leva sui timori di un rinnovato conflitto interno. Gli elettori dovranno scegliere tra l’imprenditore e avvocato Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, parlamentare ed erede del movimento politico del presidente uscente Gustavo Petro, il primo leader di sinistra della nazione. De la Espriella propone un approccio di pugno duro che gli è valso l’appoggio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Cepeda promette di portare avanti gli sforzi di Petro, compresi i tentativi di instaurare un dialogo con diversi gruppi armati illegali, anche se tali sforzi sono in gran parte falliti. Al primo turno, secondo i risultati ufficiali, Cepeda ha ottenuto il 41% dei voti, mentre de la Espriella ne ha raccolti il 44%.