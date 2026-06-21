India, Modi guida la Giornata Internazionale dello Yoga facendo esercizi insieme a migliaia di persone a Calcutta

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha guidato a Calcutta le celebrazioni della Giornata Internazionale dello Yoga, partecipando personalmente agli esercizi insieme a migliaia di persone. In tutta l’India la ricorrenza è stata celebrata con eventi pubblici e sessioni collettive dedicate alle pratiche tradizionali dello yoga. L’edizione di quest’anno ha posto l’accento sul contributo della disciplina al benessere fisico e mentale e alla promozione di un invecchiamento sano. Considerato una delle più importanti esportazioni culturali dell’India, lo yoga ha conquistato negli anni una diffusione globale. Fu proprio Modi, nel 2014, a promuovere alle Nazioni Unite l’istituzione della Giornata Internazionale dello Yoga. Manifestazioni e sessioni collettive si sono svolte in numerosi Stati del Paese, con migliaia di persone impegnate in esercizi, meditazione e tecniche di respirazione.