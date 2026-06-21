Mondiali 2026, i tifosi seguono Germania-Costa d’Avorio in kayak sul Lago Ontario

Un modo decisamente insolito per seguire una partita dei Mondiali 2026. A Toronto decine di tifosi hanno assistito alla sfida tra Germania e Costa d’Avorio partecipando a un “natural watch party” organizzato da Destination Canada sul Lago Ontario. L’evento ha permesso agli appassionati di guardare l’incontro su un maxi schermo mentre remavano a bordo dei loro kayak, trasformando le acque del lago in una tribuna a cielo aperto. Altri spettatori hanno seguito la gara dalla riva di Olympic Island, seduti davanti allo schermo. A rendere ancora più suggestiva l’iniziativa il panorama della città: da una parte il Lago Ontario, dall’altra lo skyline di Toronto, cornice di una delle fan zone più originali di questi Mondiali.