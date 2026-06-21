Crimea, sospesa la vendita di carburante ai civili: l'annuncio del governatore Aksyonov

Domenica le autorità della Crimea hanno annunciato la sospensione temporanea della vendita di benzina ai civili nella penisola, a seguito dei crescenti attacchi ucraini alle forniture di carburante. “Il carburante sarà venduto esclusivamente agli enti governativi che garantiscono il funzionamento e la sicurezza della Repubblica di Crimea”, ha dichiarato Sergei Aksyonov, capo della Crimea nominato dal Cremlino, in un video pubblicato sul suo canale Telegram. “Invito tutti a mantenere la calma e a fare affidamento solo su fonti di informazione ufficiali”. Nelle ultime settimane, le forze di Kiev hanno ripetutamente preso di mira le forniture di carburante destinate alla Crimea, provocando la peggiore crisi di approvvigionamento nella penisola del Mar Nero dall’annessione illegale alla Russia avvenuta nel 2014.