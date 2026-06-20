Usa, inaugurato a Chicago l’Obama Presidential Center

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e l’ex first lady Michelle Obama hanno accolto personalmente i primi 100 visitatori del nuovo Obama Presidential Center, sorprendendo il pubblico nel giorno dell’apertura ufficiale al pubblico. L’inaugurazione, coincisa con la ricorrenza del Juneteenth, è stata preceduta da una cerimonia di dedicazione che ha visto la partecipazione di numerose personalità di primo piano. Nel corso dell’evento, gli Obama hanno tenuto discorsi davanti a una platea composta da tre ex presidenti, ex first lady, oltre a politici, celebrità, musicisti, atleti e ospiti di rilievo internazionale. Il nuovo centro presidenziale si trova nel South Side di Chicago, area simbolica per la famiglia Obama, vicino al quartiere in cui hanno vissuto e dove Barack Obama ha avviato la sua carriera politica. Il vasto campus è destinato a diventare un punto di riferimento culturale e istituzionale per la città e per il Paese.