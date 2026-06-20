Ucraina, attacchi russi su Kharkiv: soccorritori cercano le vittime tra le macerie

Almeno una persona è rimasta uccisa e altre sei, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo dopo i bombardamenti di Mosca su Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina.

Le immagini video diffuse dal Servizio statale regionale di emergenza dell’Ucraina di Kharkiv mostrano le operazioni di evacuazione dei feriti e il recupero di un corpo dalle macerie poche ore dopo l’attacco.

Le bombe russe KAB hanno colpito un condominio di pochi piani nel quartiere Kholodnohirskiy della città nelle prime ore di sabato.