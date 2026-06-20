Santo Domingo, incendio distrugge resort: morta turista italiana

Paura a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, dove un vasto incendio ha devastato un resort di lusso nella località turistica balneare di Bayahibe. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto la struttura, rendendo necessaria l’evacuazione dei circa 1.700 ospiti, trasferiti in hotel vicini. Una turista italiana è morta, mentre diverse persone hanno ricevuto assistenza medica. La vittima avrebbe respirato il monossido di carbonio generato dalle fiamme e si sarebbe sentita male nella spiaggia vicina dove tutti si erano rifugiati. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo: secondo le prime ricostruzioni, il forte vento e la presenza di coperture in paglia avrebbero favorito la rapida propagazione delle fiamme. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro.