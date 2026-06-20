Roma Pride 2026: Trump, Musk, Netanyahu a testa in giù, Vannacci immondizia

Nel corso della grande parata del Roma Pride 2026, dal carro di Gender X sono stati appesi dei cartonati di Donald Trump, Elon Musk, Benjamin Netanyahu, J.K. Rowling e Giulia Bongiorno capovolti a testa in giù. Sul retro dello stesso carro anche un’immagine di Vannacci attaccata a un sacchetto dell’immondizia, con la scritta “Toxic Waste”. Su una fiancata uno striscione ‘Sionismo vaff****lo’, mentre sull’altra ‘Vaff****lo ProVitahah’. Da entrambi i lati presenti anche diverse bandiere della Palestina.
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