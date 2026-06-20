Roma Pride 2026, Pascale in piazza con Adinolfi con bandiere Israele e Iran: "Il nostro diritto a esserci è diritto di tutti"

Francesca Pascale e Mario Adinolfi in piazza per il Roma Pride 2026 con un gruppo con bandiere di Israele e Iran sono stati scortati dalla polizia per garantirgli l’incolumità. Il gruppo contesta la natura ideologica e di sinistra della piazza. “Noi abbiamo bisogno di diritti civili e abbiamo bisogno che se ne occupi la destra come la sinistra, per il bene di tutti. L’ideologia divide, non unisce”, ha detto Pascale che ha aggiunto: “Siamo qua a rischiare anche la nostra vita e il nostro diritto esserci è il diritto di tutti, escluso nessuno”. “La piazza del Pride è inclusione e noi nel nostro contesto di gay conservatori liberali cerchiamo di aprire gli occhi a una destra ancora troppo ferma”.