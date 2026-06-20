Roma Pride 2026, al via la parata con Levante e Michielin

È iniziata la grande parata del Roma Pride 2026. Da piazza della Repubblica decine di migliaia di persone festanti hanno dato il via alla loro marcia nella capitale, che terminerà alla croisette allestita alle Terme di Caracalla. Tema dello striscione di apertura “La Repubblica è di chi la abita”, richiamando gli 80 anni dal referendum che ha abolito la monarchia.

Ad aprire la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+ due delle ambassador scelte per quest’anno: Levante e Francesca Michielin. Al corteo anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ed esponenti di tutto il campo largo, tra cui Laura Boldrini (PD), Alessandra Maiorino (M5S), Nicola Fratoianni (AVS) e Riccardo Magi (+Europa).