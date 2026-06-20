Roma Pride 2026, Adinolfi a corteo con Pascale con bandiere Israele e Iran: "Piazza di sinistra violenta e non inclusiva"

Anche Mario Adinolfi in piazza per il Roma Pride 2026 con Francesca Pascale e un gruppo con bandiere di Israele e Iran. Il gruppo è stato scortato dalla polizia per garantirgli l’incolumità. “Io, come Popolo della famiglia, sono qui a manifestare con Francesca, con gli iraniani, con tutti coloro che hanno il coraggio, le loro idee, anche davanti alla violenza di una piazza non inclusiva, sicuramente di sinistra, sicuramente violenta e ambienta per quello che ho visto”, le parole di Adinolfi.