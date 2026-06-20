Parigi, Canale Saint-Martin preso d’assalto: tuffi per combattere il caldo estremo

(LaPresse) A Parigi, una folla di giovani si è radunata lungo il Canale Saint-Martin trasformando il ponte pedonale in una piattaforma improvvisata per tuffi e giochi in acqua, nonostante i divieti delle autorità locali. Con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi nella capitale francese, ragazzi e ragazze hanno cercato refrigerio nel canale, dando vita a una scena caotica tra tuffi spettacolari, applausi dei presenti e tentativi della polizia di disperdere la folla e impedire gli accessi non autorizzati all’acqua. Il fenomeno si inserisce nel contesto delle ondate di caldo che stanno colpendo la città, spingendo molti cittadini a cercare soluzioni alternative per combattere le alte temperature estive. Nel frattempo, il Comune di Parigi ha annunciato l’apertura progressiva di alcune aree del canale alla balneazione, con l’obiettivo di regolamentare la presenza dei bagnanti e garantire maggiore sicurezza. Nonostante la presenza di bagnini e volontari, molti si sono comunque spinti oltre le zone delimitate dai galleggianti.