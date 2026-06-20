Papa Leone XIV a Sant'Angelo Lodigiano: l'accoglienza al Pontefice

Dopo la visita a Pavia, nel pomeriggio Papa Leone XIV è giunto in visita alla Basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini nella città di Sant’Angelo Lodigiano. “Il fenomeno migratorio è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa”, ha detto il Pontefice, a Sant’Angelo Lodigiano per l’adorazione al Santissimo Sacramento e la venerazione del Cuore di Santa Francesca Cabrini. “Sono qui per rendere omaggio a madre Cabrini, Patrona dei migranti, prima Santa degli Stati Uniti d’America, nata qui, a Sant’Angelo Lodigiano, nel 1850, e morta a Chicago, la mia citta’ natale, nel 1917“, ha affermato. “Cosa c’è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti? – ha proseguito – Domandiamoci: se madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria? O meglio, che cosa direbbe il Cuore di Cristo al suo cuore di donna consacrata a Lui e al servizio del suo Regno?”.