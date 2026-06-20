Papa Leone XIV a Pavia: “Basta odio, bullismo, guerre tra Paesi”

Papa Leone XIV oggi, 20 giugno, è in visita a Pavia, dove ha incontrato la comunità dei fedeli locali e ha visitato il santuario agostiniano dove sono conservate le spoglie di Sant’Agostino. “Se vogliamo cambiare e che il mondo viva in pace dobbiamo cominciare con noi stessi. Questo vuol dire basta parole di odio, insulti, con il ‘bullying’, basta con tutte quelle cose che fanno guerra tra le persone, tra le comunità e i Paesi”, ha detto il Papa parlando a braccio a Pavia, in piazza del Duomo. “Dobbiamo imparare a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione”, ha affermato.

Papa Leone XIV davanti al Duomo di Pavia (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

“No a logiche di dominio e profitto, prendersi cura del mondo”

“Non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta: non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo discorso in piazza della Vittoria a Pavia. “Nella misura in cui crede, l’essere umano non si rassegna alla fine, a un frammento storico che termina con la morte: proprio la fede ci ricorda che non siamo sudditi di un fato anonimo, sostenendo invece la certezza che Dio è creatore e salvatore della vita”, ha affermato il Papa.

In migliaia accolgono il Pontefice

Papa Leone XIV davanti al Duomo di Pavia( Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Le autorità confermano la presenza di circa 1800 fedeli all’interno e all’esterno della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro per la Celebrazione della Parola di Dio in occasione della visita del Papa. In Piazza della Vittoria a Pavia per l’incontro di Papa Leone XIV con la cittadinanza, le autorità locali stimano siano presenti circa 3500 persone. Quella in piazza della Vittoria è l’ultima tappa a Pavia per Prevost prima di dirigersi a Sant’Angelo Lodigiano.

Padre Farrell (Agostiniani): “Leone tra noi come un confratello”

Al termine della visita di Papa Leone XIV al santuario agostiniano di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, il priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Joseph Farrell, ha raccontato il clima dell’incontro: “È stata una visita bellissima. È tornato a casa, come negli anni passati quando è stato frate agostiniano e priore generale: è venuto qua come a casa e anche oggi è entrato dalla porta della cucina, come a casa”. Farrell ha sottolineato l’informalità del momento: “Non era un’entrata formale, solenne, ma come un confratello che è tornato a casa. Certamente è vestito un po’ differente, ma è tornato come nostro confratello. Abbiamo avuto quell’incontro con lui nel refettorio, parlando un po’ per vedere come sta il Santo Padre”. Il priore ha poi descritto lo stato d’animo del pontefice: “L’ho visto oggi molto tranquillo, molto contento. Gli ho chiesto come è andato il viaggio in elicottero, io devo abituarmi a viaggiare così, lui credo che sia già abituato ma l’ho visto tranquillo e contento di essere qua con le monache, con i frati, con la famiglia”. Alla domanda su un eventuale dono, Farrell ha spiegato: “La comunità gli ha donato una riproduzione di un pezzo dell’arca, quello della conversione di Sant’Agostino. Sembra che sia in marmo, ma con tutti i dettagli della conversione di Sant’Agostino”. Il priore ha raccontato la reazione del Papa: “Il Santo Padre ha apprezzato molto quel regalo. Immaginate che riceve regali ogni giorno, ma quando ha ricevuto questo ha quasi abbracciato il dono”.