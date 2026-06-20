Cina, la sfilata delle barche del Drago d’Oro al Festival di Duanwu

Venerdì a Suzhou, nella Cina orientale, si è tenuta un’affascinante sfilata di barche a forma di drago dorato per celebrare la tradizionale Festa cinese del Duanwu, che ha incantato decine di migliaia di residenti e turisti con un drago luminoso che scivolava sull’acqua.

La sfilata è un patrimonio culturale immateriale proveniente dalla contea di Yangshuo, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nella Cina meridionale. Con un serpentone lungo 500 metri, sul fiume hanno sfilato 55 zattere di bambù illuminate, collegate una all’altra, che si muovevano attraverso l’antico fossato all’esterno della storica Porta Xiangmen di Suzhou.

Lo spettacolo ha visto anche la presenza di ombrelli gialli e di una nuova “testa di drago” alta 4,8 metri, prevalentemente verde e realizzata appositamente per questa esibizione.

Celebrata il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese, la Festa di Duanwu, nota anche come Festa delle Barche-Drago, è un’occasione per allontanare la sfortuna, poiché si credeva che in questo periodo dell’anno comparissero animali e insetti velenosi.