Francia, uno dei fondatori di Ubisoft muore in incidente aereo: le immagini dal luogo dello schianto

Uno dei fondatori della società di videogiochi globale Ubisoft e il suo istruttore di volo sono rimasti uccisi in un incidente aereo nella Francia occidentale; lo hanno reso noto le autorità sabato. Il bimotore Cessna 421, a bordo del quale viaggiavano Claude Guillemot e l’istruttore, è precipitato nei pressi dell’aeroporto di La Baule, sulla costa atlantica, secondo quanto riferito dal sindaco della località. Entrambi erano piloti esperti e in possesso di regolare licenza. Ubisoft, casa produttrice di ‘Assassin’s Creed’, ha confermato la morte di Guillemot senza rilasciare ulteriori commenti. Il velivolo è precipitato in un campo poco prima di atterrare all’aeroporto di La Baule-Escoublac, ha dichiarato un funzionario dello scalo all’Associated Press. Guillemot aveva fondato Ubisoft nel 1986 insieme ai suoi quattro fratelli.