Iran, Vance: “Raggiungerò Witkoff e Kushner in Svizzera nei prossimi giorni”

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha affermato in un’intervista a Fox News che prevede di partire per la Svizzera per unirsi a Steve Witkoff e Jared Kushner nel prossimo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran. “Prevedo di partire nei prossimi due giorni. Ma si tratta sempre di un delicato gioco di coordinamento e di protocolli diplomatici”, ha affermato, rivendicando l’obiettivo della riapertura dello Stretto di Hormuz e dello sblocco di 16 milioni di barili di petrolio che, stando al vicepresidente Usa, sarebbero transitati in mare nelle ultime 24 ore. “È praticamente lo stesso livello di prima dell’inizio della guerra. E questo suggerisce che lo Stretto è effettivamente aperto”.