Papa Leone XIV a Pavia, padre Farrell (Agostiniani): "Pontefice tra noi come un confratello"

Al termine della visita di Papa Leone XIV al santuario agostiniano di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, il priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Joseph Farrell, ha raccontato il clima dell’incontro: “È stata una visita bellissima. È tornato a casa, come negli anni passati quando è stato frate agostiniano e priore generale: è venuto qua come a casa e anche oggi è entrato dalla porta della cucina, come a casa”. Farrell ha sottolineato l’informalità del momento: “Non era un’entrata formale, solenne, ma come un confratello che è tornato a casa. Certamente è vestito un po’ differente, ma è tornato come nostro confratello. Abbiamo avuto quell’incontro con lui nel refettorio, parlando un po’ per vedere come sta il Santo Padre”. Il priore ha poi descritto lo stato d’animo del Pontefice: “L’ho visto oggi molto tranquillo, molto contento. Gli ho chiesto come è andato il viaggio in elicottero, io devo abituarmi a viaggiare così, lui credo che sia già abituato, ma l’ho visto tranquillo e contento di essere qua con le monache, con i frati, con la famiglia”. Alla domanda su un eventuale dono, Farrell ha spiegato: “La comunità gli ha donato una riproduzione di un pezzo dell’arca, quello della conversione di Sant’Agostino. Sembra che sia in marmo, ma con tutti i dettagli della conversione di Sant’Agostino”. Il priore ha raccontato la reazione del Papa: “Il Santo Padre ha apprezzato molto quel regalo. Immaginate che riceve regali ogni giorno, ma quando ha ricevuto questo ha quasi abbracciato il dono”.