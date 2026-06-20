Papa Leone XIV a Pavia: l'ingresso nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro

Papa Leone XIV è arrivato nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, accolto da un lungo applauso dei fedeli in attesa. Scendendo dall’auto, il pontefice ha salutato la folla con un cenno della mano. In chiesa si terrà la celebrazione della parola e la venerazione delle Reliquie di Sant’Agostino. Sul sagrato del Duomo il Papa riceverà l’omaggio floreale di bambini, e saluterà la Comunità sudamericana presente in piazza: dopo una sosta in cattedrale davanti all’altare di San Siro, primo Vescovo e Patrono della Diocesi e della città, incontrerà in piazza i fedeli.